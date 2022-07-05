澤倫斯基線上演講＝向學生闡述和平―東洋大學

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烏克蘭總統澤倫斯基，7月4日在東洋大學（東京）進行線上講座。他告訴與會約 350名學生，稱「烏克蘭正為和平而戰」，並強調被戰爭剝奪的和平之重要。

下午 6 點後，出現在大廳大螢幕上的澤倫斯基說：「今天我要談的是和平，而不是戰爭」。 他說，現在在當地沒有飛彈或炸彈，讓家跟家庭保持一個安全的環境「已經是奇蹟」。他強調「這取決於我們用武力支配、法律來統治」。他高呼 「大家，請一起守護和平」。

在問與答中，一名來自國際關係學部的21歲男學生，詢問他繼續發自戰爭情報的動力為何，澤倫斯基則指出，發送情報也是一種「武器」。他稱「讓烏克蘭和平是我的夢想。我有能力盡我所能實現它」。

講演完後，該名男同學回憶道：「平時跟總統一對一的談話是不可能的，我很榮幸」。

講座是在烏克蘭駐日本大使館的提議下實現。來自烏克蘭的國際學生也出席與會，該演講並同時向日本14所大學進行轉播。講座影像可在東洋大學網站上重播。



向東洋大學日本學生們線上演講的烏克蘭總統澤倫斯基＝4日下午、東京都文京區

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