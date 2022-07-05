4號颱風，登陸長崎後轉低氣壓＝西日本和東海持續大雨警戒

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4號艾利颱風，在5日早上6點前於長崎縣佐世保市附近登陸，早上9點轉為溫帶氣旋。預計氣旋將在西日本緩慢東移，6日下午抵達關東南部海岸。九州和四國已經下過大雨，日本氣象廳呼籲注意西日本和東海地區因暴雨、河流氾濫和低地淹沒而引起有關泥沙的災害。慎防強風和大浪。

5日凌晨，高知縣西部出現帶狀雨雲的「直線降水帶」。氣象廳發布有關暴雨的情報，並呼籲注意安全。在同一縣的須崎市，截至凌晨1點10分的3小時降雨量達到 208 公厘，打破了這一降雨紀錄點的記錄。

據高知縣稱，中土佐町發生8次地板下浸水，高知市的部分房屋受損，地板被淹。在貫穿中土佐町的國道上，發生斜坡塌陷，土石堵塞道路，目前沒有恢復的時程表。

長崎縣、熊本縣、福岡縣5日上午陸續發布每小時降雨量110～120公厘以上的短暫強降雨記錄。

即使在北日本和東日本，太平洋高壓邊緣周圍也會有溫暖潮濕空氣流動，而冷空氣將竄入上空，預計大氣仍將不穩定。

預計截至6日早上6點的24小時降雨量，四國和近畿為250公厘、東海200公厘、九州北部150公厘、關東甲信和九州南部120公厘、北海道和東北80公厘、北陸70公厘。

西日本（不包括中國地區）和東海地區，預計6日最大瞬時風速為25公尺，波高為3-4公尺。



高知縣中土佐町的國道，因斜坡崩塌而暫時關閉（土佐國道事務所提供）＝5日

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