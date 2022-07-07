第七波疫情恐將到來＝各知事對再度擴大表示擔憂

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隨著全國范圍內新感染新型冠狀病毒的人數不斷增加，各地區的州長都對再次感染保持警惕。東京都知事小池百合子6日指出，「這顯示了傳染病的傳播速度」。大阪府知事吉村博文表示，他打算緊急採取措施，幫助高危重病的老年人。

小池百合子當天下午在東京都廳對記者表示，她將採取一切可能的措施確保醫療提供系統健全，稱「超前部屬控制重病患者」。之後，他呼籲未接種第三劑疫苗的人積極接種，稱「第二劑接種的效果已經減弱」。

吉村洋文在記者會上表示，他將要求高齡設施和許多高齡患者住院的醫療機構加強感染控制措施。大阪府內目前新變種「BA.5」正在代替Omicron變種持續蔓延，他說：「傳染性比（過往的）Omicron變種強，但重症化的風險大致相同。」

愛知縣知事大村秀章強調，「不得不說，過去的疫情反彈（感染再擴大）來看，這次完全可稱作的『第7波』襲來」。對於政府計劃在7月上旬啟動觀光振興新措施「全國旅行支援」活動，他表示，「在這種情況下，可能會相當困難」。



（左起）東京都知事小池百合子、大阪府知事吉村博文、愛知縣知事大村秀章

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