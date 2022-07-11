參議院選舉投票率52.05%＝選前投票人數為1961萬創新高

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根據時事通訊社在截至11日凌晨2時45分的計算，本屆參議院選舉的投票率為52.05%。這比2019年上一屆參議院選舉中的48.80%有所增加，上屆是二戰後不包括補選在內的全國選舉出現二度「低於5成」，本屆則是超過5成。

41個都道府縣的投票率都比2019年佳。其中山形縣最高，為61.87%，德島縣最低，為 45.72%。前首相安倍晉三發生槍擊身亡的奈良縣為55.90%，比2019年增加了6.37%。

根據總務省的數據，佔全體18.60%的1961萬4050人在選前先去投票。這次的選舉週期比往日多了一天，無法直接比較，但比2019年的上屆增加14.95%，超過了44個都道府縣。

選前投票在全國約6200個投票所舉行，當天投票在約4萬6000個投票所舉行。

總務省也公佈更正版的選前投票人數狀況。截止6月26日的4天內，有217萬5256人（比公佈人數少10人），截至7月3日的11天內，有778萬6791人（比公佈人數少76人），截至8日的16天內人數為1612萬1639人（減少454人）。



日本總務省

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