參議院選舉，自民獲得63席改選過半＝其他在野黨皆小幅下滑

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第26屆眾議院議員選舉（10日開票），在11日上午正式確認125個席位，這次改選包含124個改選席次，1個非改選但空缺的席次。當中自民黨獲得63席，並在改選席位中過半多數（63席），大獲全勝。立憲民主黨則遠低於上屆23席，拿下17個席位落敗，。日本維新會席位翻倍，來到12席，比例代表制也超過立憲民主黨。公明黨、共產黨和國民民主黨等則是無法保住改選席位。

願意就未來修憲的自民黨、公明黨、維新和國民民主黨等共拿下93席，維持3分之2（166席），確保修憲的門檻。

自民黨在「一人選區」的32席改選席次中拿下28勝4負。但在青森、山形、長野和沖繩等仍然敗北。2019年上一屆的參議院選舉中，立憲民主黨等4個在野黨統一在選區只推出一位候選人，自民黨當時是22勝10負。

公明黨則是拿下13個席位。該黨在推出候選人的7個選區中都獲勝，但比例代表制則是維持7個席位。

立憲民主則是在一人選區中仍保住10個席位，在岩手縣、新潟縣和山梨縣的一人選區席位都未能連任。比例代表則是保持7席。

原先改選前6個席位的維新會，在改選後贏得4個選區和8個比例席次。讓該黨成為比例代表的第一大在野黨。另一方面，該黨雖劍指東京、愛知和京都的席位，但卻未能成功。

共產黨雖維持在東京的席位，但在改選中跌到剩6席。國民民主有5個席位。儘管現職的山形縣和愛知縣獲勝，但最終比例代表也僅獲3個席位。

令和新選組、社民黨、NHK黨和上次一樣，按比例確保席位。令和的黨代表山本太郎在東京當選，社民黨領袖福島瑞穗則是按比例代表當選。

政治團體的「參政黨」首次贏得席位。是按照比例代表得到一席。

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