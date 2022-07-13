安倍槍擊事件：政府預計秋天舉辦大型葬禮、也有國葬呼聲

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在參議院選戰中遭槍擊身亡的日本前首相安倍晉三，舉行家祭後，政府和自民黨內已開始考慮在今年秋季舉行大規模葬禮，邀請各國弔唁團與會。基於安倍是憲法史上最長的任期（共8年8個月）首相，黨內也有聲音希望舉行戰後第二次「國葬」。

內閣官房長官松野博一，12日在記者會上表示，有關安倍晉三的葬禮政府參與上，「他是取得莫大功績的前首相，應該對他表示相當的敬意」。但也稱「現時還沒有任何決定。會根據過去的例子，逝者家屬的意願，未來進一步考量」。

一位自民黨官員表示：「希望在今年秋天這樣做」。

戰後，曾擔任過首相的葬禮，與政府相關聯的案例很多，但真正國葬只有當年簽署舊金山和約的吉田茂這一次。 「國民葬」也只有佐藤榮作這一個例子。自從1980年大平正芳去世之後，「內閣・自民黨合同葬」已成為慣例，但也有一些例外。

不過，自民黨保守派稱，有鑑於安倍晉三的「功績」和在演講中被致命子彈槍擊的「獨特性」來看，應該足以舉行國葬。前政調會長下村博文，11日也在電視節目中強調，「安倍先生一生走過了匹敵國葬的歷史足跡」。

網路上對此正反議論相當交錯。其中一位政府消息人士指出，「將在考量國民情感的情況下做出決定」。也稱 「應該在事情冷靜下來後再討論」。自民黨內部也有人認為引起社會爭議是好的，「最後以內閣・自民黨合同葬較穩定」（相關人士）等看法也有出現。



載有安倍晉三前首相的靈車、通過自民黨本部前（中央）＝12日下午、東京・永田町

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