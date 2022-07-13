安倍槍擊事件：兇嫌母親捐錢舊統一教會致破產，律師團體譴責

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前首相安倍晉三先前在奈良市街頭演講時遭槍殺，全國靈感商法對策律師聯絡會在12日於東京召開記者會。就關於嫌犯山上徹也（41歲）的母親被世界和平統一教會（原統一教會）承認為信徒一事進行說明，其中聯絡會代表山口廣說：「嫌犯的母親破產很明顯就是過度捐款造成，這是人為導致的」。

嫌犯山上告訴奈良縣警察稱「母親過去曾向舊統一教會捐款，讓他的家庭一團糟」，此外他也說：「我認為前首相安倍晉三跟其有關係。」供述了他的動機。

山口在新聞發布會上說：「很多人因為捐款導致破產」。他表示，山上的行為當然是不允許的，但他也發表聲明稱，「無論是政府還是政界人士等，過去都沒有對前統一教會破壞家庭的活動採取過任何行動」。

出席會議的紀藤正樹也表示：「舊統一教會過去50多年來造就許多受害者，最後發生這樣的事件」，並稱「政治人物是如何跟這些反社會團體進行交往，大家要好好思索」。



出席記者會的全國靈感商法對策律師聯絡會的律師山口廣（右）等人＝12日下午、東京都千代田區

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