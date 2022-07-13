男女平等指數、日本位居116位＝政治・經濟分野在先進國中最低

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【倫敦時事】世界經濟論壇（WEF）在13日公佈「性別差距指數」，該指數顯示2022年的性別平等情況，日本在146個國家的綜合排名中，位列第116位。雖然比2021調查上升4 位，但由於政治和經濟領域的明顯延遲，日本仍然處於發達國家的最後。在參議院選舉中脫穎而出的岸田文雄政府看來，解決男女之間的差距似乎是當前緊迫的課題。

日本在教育領域中男女之間沒有差距，與其他 20 個國家一樣處於領先地位。然而，由於女性的勞動力參與率大幅下降影響，它在經濟中排名第121位。議員及內閣部長職位中的女性比例仍然很低，政治排在第139 位。結果顯示，自去年以來，性別差距指數呈現惡化。

冰島則是連續13年位居總榜首。芬蘭位居第二，挪威位居第三，北歐各國家都位居榜首。在日本以外的七大工業國（G7）中，德國排名第10位，法國排名第15位，英國排名第22位，加拿大排名第25位，美國排名第27位，義大利排名第63位。

日本則是低於韓國（第99位）和中國（第102位），在東亞太平洋地區的19個國家中最低。



世界經濟論壇的標誌（EPA時事）

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