安倍晉三逝世：安倍派群龍無首暫由鹽谷立等7人團體指揮

Newsfrom Japan

自民黨內的安倍派（清和政策研究會）就參議院選舉演講中遭槍擊去世的領袖、前首相安倍晉三的繼任會長一事決定暫不設新會長。當前方針是成立由前總務會長鹽谷立（72歲）等派系內7名有影響力的人組成的看守小組，並在小組團體指揮下運作。目前先以重視派系團結優先，保持黨內影響力。一名該派系的成員於13日對此透露訊息。

會長職位空缺，是肇因派系內沒有眾人推薦的合適人選。為了保持派系的向心力，避免分裂和混亂，派系名也留下了「安倍」的名字。幹部們在11日時對此討論，並確定基本方向性。

除了鹽谷立之外，看守小組的成員，還有前政調會長下村博文（68歲）、參議院幹事長世耕弘成（59歲）和國對委員會長高木毅（66歲）、事務總長、前經濟振興大臣西村康稔（59歲）、內閣官房長官松野博一（59歲）、經濟產業大臣萩生田光一（58歲）。眾議院最年長、當選次數最多的議員鹽谷立將擔任代表。

安倍派是黨內最大的派系，共有93名議員。在預計8月份可能出現的內閣改組和黨員人事新制度上，將先早一步確定新體制。



鹽谷立衆議院議員

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]