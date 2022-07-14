安倍晉三逝世：各國「弔唁外交」考慮派代表團參加大型葬禮

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日本政府和自民黨正在考慮今年秋天時替已故前首相安倍晉三的大規模葬禮前後，可能會進一步發展與各國之間的「弔唁外交」。一些國家已經宣布將派出代表團，岸田文雄首相希望以此為契機，推動安倍晉三生前提倡的「自由開放的印度太平洋」理念。

岸田先生13日上午先與加拿大總理杜魯道通電話。杜魯道致哀並表示：「安倍是一位忠誠而有遠見的領導人，領導國際社會」。從美國總統拜登9日致電以來，一系列弔唁電話不斷，外務省官員表示，「可以看見安倍先生生前與各國領導人關係良好」。

政府和自民黨將考慮將大型葬禮規模，是否定為「國葬」，還是內閣與自民黨的合同葬禮等將進一步摸索。12日通電話的澳洲總理艾班尼斯告訴岸田文雄稱，「當舉行正式的追思會時，澳洲政府會派出最體面的人」。

韓國總統府還宣布，將派總理韓悳洙和國會副議長鄭鎮碩赴日本弔唁。與韓國的正式首腦外交，之前因為徵用工問題等一度停止，這可能是促進兩國政府重新對話的機會。

2000年4月，首相小淵惠三（時任）因中風昏倒，隨後去世，美國和韓國當時總統也在舉辦內閣和自民黨合同葬禮上時訪問日本，80個以上國家地區派出特使。另一位外務省幹部官員表示，「安倍先生在位時間已久，可能各國領導人和準類似層級人士都會前來」。



進入首相官邸的首相岸田文雄＝13日、東京・永田町

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