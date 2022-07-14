安倍槍擊事件：兇手知道演講行程後決定攻擊＝一度放棄岡山行刺

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日本前首相安倍晉三，先前在奈良市街頭演講時遭槍殺，遭逮捕的無業男子山上徹也（41歲）被以謀殺送辦。根據警方在14日偵訊後表示「我去了岡山後知道無法行刺（安倍），回程途中知道他會來奈良後就決定這樣做了」。

嫌犯山上在槍擊事件發生前一天7日，先造訪岡山市觀察，當時安倍在那裡發表演講，但據他供稱說他放棄了在那襲擊。奈良縣警方認為，嫌犯對家鄉土地掌握較好，認為是下手的大好機會。

縣警對監視器進行分析後發現，山上7日下午從離奈良市內自家最近的車站出發，從JR新大阪站乘坐新幹線前往岡山市。安倍在該市發表演講的地點附近，一家便利商店的監視器顯示他拿著一個據信就是裝有犯案槍枝的肩背包。

岡山市的演講原先定於7日晚7點開始。嫌犯山上先前在奈良市內就曾進行試射，似乎有很強的殺機，但沒有證據顯示他曾進入演講會場，當天就返回奈良市內。根據檢警相關人士表示，他稱「我放棄在岡山行動，因為我無法太接近他（安倍）。」

另一方面，槍擊現場的地點奈良市近鐵大和西大寺站前，則是在7日晚間決定的。嫌犯山上供稱，他是從岡山市回家的路上，在上網時知道，並供稱「機會來了」。

嫌犯山上還表示，「在岡山使用的槍與奈良使用的槍不同」。檢警從他的家中沒收幾種類型的槍支，縣警方正在調查嫌犯可能沙盤推演，根據地點使用不同的槍枝犯案。



在安倍晉三前首相遭槍擊的現場附近搜查的警察官們＝8日、奈良市

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