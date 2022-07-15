安倍晉三今秋「國葬」＝岸田文雄褒揚其「保護民主」―戰後第二例

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日本首相岸田文雄，14日在記者會上宣布，為了紀念在參議院選舉中街頭演說時遭槍擊身亡的前首相安倍晉三，今年秋天將為其舉行「國葬」。二戰後，只有在前首相吉田茂於1967年去世時，成為唯一一位被國葬的首相，安倍晉三將成為第二個案例。將經由內閣決議後實施。

首相強調，「今年秋天，我們將以『國葬』的形式為安倍前首相舉行葬禮。日本不會屈服於暴力，將表現出堅定捍衛民主的決心」。並稱：「我想繼承充滿活力的日本，並向世界展示開拓未來的心願」。

有關這個睽違55年來再度選擇這個罕見的葬禮形式，岸田給出原因稱（1）安倍在憲政史上擔任最長的 8年8個月期間，（2）讓日本從東日本大地震中恢復，振興經濟，他在日美外交為機軸的方面上成績斐然，（3）受到外國領導人們的高度評價，（4）在民主基礎的選舉期間因突如其來的蠻行而死。

首相解釋稱，全部費用將由國家資金支付。也有觀點認為國葬需要立法，但他表示，「我們已經與內閣法制局協調，決定在內閣決定的基礎上進行國葬」。



出席記者會的首相岸田文雄＝14日下午、首相官邸

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