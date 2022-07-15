安倍槍擊事件：滿一週現場及當地獻花仍不斷

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日本前首相安倍晉三在街頭演講中被致命子彈槍擊死亡已滿一週。 事發的奈良市的現場、及山口縣下關市，及母校成蹊學園位在東京武藏野市等地，這一天仍有很多人前來獻花台致意。

在事發現場的奈良市近鐵大和西大寺站前，早上開始就排起了長隊，人們拿著花束。在事件爆發時的上午11點30分左右，有人看了看錶後進行默禱。

同市一位35歲的家庭主婦，是第二次前來獻花，她表達自己的心境，稱：「就算一週後，我的悲傷情緒仍無法治癒」。她支持今年秋天舉行國葬，稱「我希望大家都能正式的送別他」。

一位來自京都的 64 歲男子含淚說：「我仍然沒辦法整理情緒，感到很孤獨，希望他能好好長眠」。

在安倍晉三的家鄉山口縣下關市所設立的花壇上，當地的支持者也紛紛現身。一位自營業的福島洋太郎（44歲）一臉悲傷地說：「我還是悲慟無法言語。他過去曾來我的商店跟我們夫婦打招呼，真的是個非常友好的人」。和他一起造訪花壇的49歲上班族畑部麻衣子回憶說，「這是充滿事件震驚和失落感的一週」。45歲的上班族五十嵐誠哀悼：「他致力於日本的安全和經濟發展。熱愛當地，同時也被大家推崇的領導者」。

安倍先生從小學讀到大學的成蹊學園前。學生和市民在花壇前相繼合十祈福。

與安倍晉三學生時期一樣社團，一名20歲射箭隊的成蹊大學男學生說：「雖然我沒見過他，但他是一個大前輩，希望他能保祐我們社團未來的發展而來獻花」。

山梨縣上野原市，58歲的上班族尾崎彰彥說：「真的很悔恨。我希望安倍先生的靈魂能讓我們在今後的人生中更有發揮」

安倍晉三的同學、校友會「成蹊會」的副會長武藤正司先生（67歲）在接受採訪時說，「本來希望選舉結束後能慢慢見面暢聊。現在我覺得我的心裡破了一個大洞」。



前往前首相安倍晉三當地事務所捐贈鮮花的支持者＝15日上午，山口縣下關市



在前首相安倍晉三被槍殺的現場附近設置的花壇上，人們相繼合掌追悼＝15日上午，奈良市



前首相安倍晉三的母校清溪學園的花壇前，一名男子合十祈福＝15日上午，東京武藏野市

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