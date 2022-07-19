「還請守護我們」＝京阿尼工作室遺跡哀悼儀式―縱火事件滿三年

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動畫製作公司「京都動畫」第一工作室（京都市伏見區）縱火，造成36人死亡、32人重傷的事件，在18日舉行追悼會。包括死者家屬和社長八田英明在內，約有120人出席，並為罹難者祈禱。

儀式於上午10點半左右開始，與會者進行默禱。一位公司員工弔唁道：「我認為我們現在要做的，就是盡快重建大家過去一起創造的世界，請您們多多守護著我們。」

在縱火事件中失去女兒的母親發表悼念詞表示：「留著的家人們，每天都在努力，哭著笑著聊著你們，腦海裡有你們的回憶放著厚一起努力，還請放心別牽掛」。

儀式結束後，接受媒體採訪的八田社長說：「希望我們要一直在思考，為什麼會發生這樣的事件。我為當初未能保護所有人而深感抱歉」。對於舊工作室遺址的未來，公司表示正在考慮建造一座紀念碑，並表示「我們將與罹難者家屬交換意見下，同時謹慎決定」。



遭到縱火的動畫製作公司「京都動畫」第一工作室遺跡所舉辦的追悼儀式（京都動畫提供）



遭到縱火的動畫製作公司「京都動畫」第一工作室遺跡所舉辦的追悼儀式上展示的作品海報等物品（京都動畫提供）



在追悼儀式結束後、接受採訪的京都動畫社長八田英明＝18日下午、京都市伏見區

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