日韓外相會見＝一致同意儘快解決前徵用工問題

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日本外務大臣林芳正，18日在東京都內的外務省飯倉公館內會見韓國外相朴振，雙方包括晚宴在內，會談約2個半小時，當中一致同意儘快解決前徵用工問題。林芳正表示：「有必要解決日韓間的問題，包括之前的徵用工問題」，希望韓國採取具體行動。朴振則回應說：「在韓方現金化（日本企業的資產）之前，將努力提出理想的解決方案」。

林芳正在現場表示，過去在1965年的日韓請求權協定中，相關問題已經得到解決，朴振則是試圖解釋韓國方面希望以成立「官民協議會」等方式解決。目前尚不清楚日方要求的具體措施中，韓方是否提出相對應方法。

雙方還討論了慰安婦問題，並確認將加快兩國之間的進一步討論。

會上，雙方一致認為，有鑑於東亞安全保障環境等文提，日韓與日美韓合作十分重要。兩邊也譴責俄國入侵烏克蘭等，並同意在對應北韓的核與飛彈開發上持續合作。朴振並表示，在解決日本人遭北韓綁架問題上，將支持日本並與其合作。

朴振並於會談一開始，就前首相安倍晉三的逝世表示哀悼，林芳正並對此表示感謝。



與韓國外交部長朴振（左起第2人）會談的外務大臣林芳正（右）＝18日下午、東京都港區的外務省飯倉公館（官方代表攝影）

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