安倍槍擊事件：嫌犯電腦中發現信件存檔，岡山演講場地附近投遞

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根據消息指出，在前首相安倍晉三在奈良市遭槍殺的案件中，一封暗示將殺害安倍晉三的信件檔案被留在無業嫌犯山上徹也（41歲）位在家中的個人電腦中。奈良縣警察局接受媒體採訪時證實此事件。根據供稱，嫌犯在本月7日，即事件發生前一天稱，「安倍即將造訪岡山市，預計在當地發表演講，因此我在市內投遞了一封信」。奈良縣警方正在調查這封信寄出的原因和過程。

這封信寄給居住在島根縣的一名男子，他經營一個批評世界和平統一家庭連合（前統一教會）的部落格，縣警察已經扣押書信。

根據縣警方稱，信件檔案是嫌犯在個人電腦上使用「記事本」創建， 6日早上第一次保存，最後一次更新是當晚。

此外，監控器畫面也拍到一名疑似嫌犯山上的男子，7日下午到訪岡山市一家便利商店，並向郵筒投遞一封信。該商店就在安倍晉三造勢會場附近，時間是在演講開始前。



奈良縣警本部所在的奈良縣廳分廳舎＝奈良市

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