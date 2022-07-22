日台同性婚姻在台灣受認可＝台灣法院判定伴侶可登記結婚

Newsfrom Japan

【台北時事】台北市高等行政法院（高院）在21日，就一齣日本和台灣的同性伴侶要求撤銷不受裡婚姻登記的訴訟中，下令撤銷過往的不接受處分。未來在台灣當局接受處理下，預計台灣政府將首次承認與日本人建立的同性婚姻。

勝訴者是居住在南部屏東縣的有吉英三郎（42歲）和屏東縣的盧盈任（34歲）。兩人於去年5月提出結婚登記，但因有吉的原籍國日本不允許同性婚姻而未獲受理，兩人並於同年12月提起訴訟。在判決後的記者會上，有吉說：「正當我以為我永遠結不了婚時，我的人生出現另一道曙光」。

判決文解釋說，自己決定「可嫁給誰」是台灣憲法保障的「重要基本權利」。而有吉先生伴侶的情況，認為根據日本法律，這樣不允許結婚是不合理帶有歧視性待遇的判決。

台灣於2019年成為亞洲首個同性婚姻法制化國，但如果對方是外國人，則有規定僅限於對方是允許同性婚姻的國家。關於保障婚姻自由的憲法，與憲法的一致性存在根本牴觸，去年1月，司法當局制訂一項法案，修改相關法律以廢除該條款。

這是台灣同性國際婚姻行政訴訟中，伴侶雙方的第4起勝訴。到目前為止還沒有其他上訴案件，這次也很有可能確定勝訴。

一直參與爭取性少數群體權利運動，並支持這一訴訟的明治大學教授鈴木賢在21日表示，「可以說，日本的法律被海外法院判定為是不平等法律，我們應該認真對待」。他並指出判決後，希望未來日本關於同性婚姻立法的辯論能夠加速。



21日、在台北高等行政法院（裁判所）前慶祝勝訴的有吉英三郎（前列中央）與盧盈任（同右）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]