啤酒花園的榮景受到疫情反撲影響＝第7波疫情陸續出現取消

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新型冠狀病毒下的「第七波」疫情正在給啤酒花園等餐廳的重新開放蒙上陰影。7 月後日本出現破紀錄的酷暑，起初每天生意都在蓬勃發展，但由於確診迅速蔓延，取消預訂的人數逐漸增加。餐廳只能徹底實施感染控制措施，並努力讓人們享受在戶外開放感。

在東京都中心感受大自然的同時，也可暢飲生啤酒的「森林啤酒花園」相當受到歡迎。即使在22日晚上，當日本新確診人數遽增時，當地也擠滿上班族。一位30多歲的女性說：「官方沒有刻意限制行動的行為上，過度的自我約束也不太好」。

店家在採取減少座位數量及引入使用智慧型手機的訂購系統等抗感染對策後，這家餐廳將從今年春天自 2019年以來睽違三年再度營業。據說週末高峰時間的預訂原先都被填滿，直到8月底。

然而，由於確診迅速傳播，已經開始出現取消預定。運營該服務的樂雅樂食品服務公司（東京）稱將會密切關注這些措施，表示「安全和安心是我們的第一任務」（公關）。

大阪市內的「三得利大廈屋頂啤酒花園」，也將從7月1日起睽違3年再度恢復運營。從首日開始連續3天都客滿，但由於天氣一度惡劣，讓顧客數量趨於減少。該政策是「在更徹底的感染控制措施上，讓人們可以安心地享受用餐」（公關）。

此外，「Agora福岡山上Hotel & Spa」（福岡市）的啤酒花園的取消訂單開始出現。除了量溫度跟酒精消毒外，也要求吃自助餐時必須戴手套，但經理也稱「用餐座位數量可能需要進一步減少」。



在明治神宮外苑内「森林啤酒花園」內乾杯的公司職員們＝22日、東京都新宿區

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