日本現首例猴痘確診＝有歐洲旅行史的30多歲男性

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歐美各國陸續發現報告，症狀與天花類似的「猴痘」，日本厚生勞動省和東京都在25日宣布，日本國內首次發現一名猴痘確診者。患者是一名30多歲的男子，曾到歐洲旅行，出現發燒和出疹，目前病情穩定。該病的感染途徑主要為飛沫傳染和接觸傳播，目前已開發國家中無死亡病例。

該男性於15日發病。他曾於25日於東京都內一家醫療機構求診，目前正在住院治療。其中他在6月下旬至7月中旬曾在歐洲停留。曾在當地與一名被診斷患有猴痘的人有接觸史。患者國籍目前尚未知曉。

厚生勞動省呼籲民眾冷靜應對，稱「如果出現疹子等症狀，請諮詢附近的醫療機構，並要時常採取手部消毒及戴口罩等基本感染控制對策」。

厚生勞動省先前在6月確立一項制度，基於法律的特定臨床研究上，允許使用預計對猴痘有效的天花疫苗和治療藥物。一些醫療保健人員正在為了進一步研究而接種疫苗。

根據世界衛生組織（WHO）和國家感染症研究所等的數據，猴痘是一種主要在非洲流行的傳染病。自5月以來，歐美已相繼出現未到過該等流行國家的人員確診報告，截至23日，已有75個國家和地區出現確診，感染人數超過1萬6000人。



日本國內出現首例「猴痘」確診者後，召開記者會的厚生勞動省幹部們＝25日夜、東京・霞關

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