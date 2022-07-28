「九九乘法」35個記載木簡出土＝當年奈良時代官人用的簡化圖表？

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京都府埋藏文化財調查研究中心在27日宣布，於京都府京丹後市的靍尾遺址發現一塊奈良時代的木簡，上面有紀載35個乘法表。據稱這是寫在木簡上的最多乘法表的遺跡。當時廢墟中有一個公府辦公室，估計是該公家機關當作稅收管理的乘法表的簡化速查表。

根據該中心介紹，這些木簡長219公釐，寬49公釐，厚6公釐。正面書寫「9981」、「8號64號」等第9、8段，背面用墨書寫第7至第5段。從周邊地區發現的陶器中，可推測它來自奈良時代。

在日本，目前發現大約80塊從古代到中世紀寫有九九乘法表的木簡。迄今為止，數量最多的是長野縣千曲市的屋代遺址和新潟市的大澤谷內遺址，有15個。

傳說九九乘法表是從中國傳來的，國內寫乘法表的資料推測大約都來自奈良時代。當時的乘法表從9段開始，能乘的數一個個減少。省略替換數字的乘法表，整個九九乘法表由45個組成。

熟悉古代木簡的奈良大學文學部教授渡邊晃宏（日本古代史）表示：「這表明計算技術已經傳播到其他地區，是很重要的發現」。



寫有7～5段九九乘法表的木簡紅外線照片（右）（奈良文化財研究所提供）

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