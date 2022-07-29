日本國内確診再創新高破23萬人＝東京首次現4萬人數字

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日本國內在28日，新增23萬3093例新冠病毒確診病例。27日單日新增確診者突破約20萬9600萬人，連續二天創下歷史新高。18個都道府縣也刷新最高數量，由於Omicron變異株「BA.5」流行，「第7波」蔓延仍在繼續。

全國確認死者為114人，其中大阪府21人。全國連續三天破100人。重症病患346人，較前一天增加35人。

靜岡縣28日宣布，一名確診新型冠狀病毒的小女孩（3歲）死亡。病徵有反復發燒的「週期性發熱」等基礎疾病。

東京都內，已確認有4萬0406新確診病例。突破先前最多的22日（3萬4995人）更新歷史新高，並首次突破4萬人。與上週四相比，確診人數增加8528人，但根據東京都消息，26日，管理確診者數據的國家情報系統「HER-SYS」發生故障，可能影響約5000至6000人。

新增確診人數在最近的一週內為3萬1318.1人，為前一週的166.4%。按照東京都標準的重症病患為27人，較前一天增加3人。



首次刊載新確診者破4萬的東京都内電子大螢幕＝28日、東京都澀谷區



東京都内新確診者首次突破4萬人的28日、依舊相當混雜的澀谷十字路口＝東京都澀谷區

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