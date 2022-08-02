岸田文雄紐約演講＝提倡「廣島行動計畫」邀請各國反核

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【紐約時事】日本首相岸田文雄，美東時間1日（日本時間當日午夜）首次以第一位首相身分出席紐約聯合國總部召開的核不擴散條約（NPT）審議大會。首相在講話中提及「無核武器世界」的「廣島行動計劃」。他說，所有國家都應該提倡繼續不使用核武的重要性，並呼籲核武國家提高其核力量的透明度。

岸田文雄用英語講話。 「通往無核武世界的道路越來越艱難」。他說，並指出俄國曾威脅要用核武器入侵烏克蘭。 「作為出生在遭原子彈轟炸城市廣島的首相，我必須一步一步地邁出現實的步伐」他說。

廣島行動計劃主要是指核裁軍減量和不擴散的路線圖，呼籲擁有核武器的國家披露高濃縮鈾等用於核武的裂變材料生產狀況情報。被認為也有反對並限制核材料生產中國的意圖。

針對《全面禁止核試驗條約》（CTBT）生效，岸田還透露，將在9月與聯合國大會一起主辦首腦級CTBT之友會議。他還表示，將支持美國、俄國和中國之間的對話，以幫助削減核武數量。



在聯合國本部召開的核不擴散條約（NPT）審議大會中演講的首相岸田文雄、ニューヨーク（ＡＦＰ時事）

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