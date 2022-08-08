自民黨內四大要職多將換人＝副首相・官房長官擬將續任—內閣改組

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日本首相兼自民黨總裁的岸田文雄，正著手調整於7日和10日等實施內閣改組，黨內幹部人事將持續調整。在黨內的四大要位中，目前黨計劃保留幹事長茂木敏充，同時考慮更換其他三個職位：總務會長、政調會長和選對委員長。至於政調會長一職，則出現任命一位經驗豐富的安倍派成員擔任該職位的想法。

副首相麻生太郎和內閣官房長官松野博一（安倍派）預定也將繼續。外務大臣林芳正（岸田派）也計劃留任。公明黨內部也有聲音，呼籲國土交通大臣齊藤哲夫可以留任。

岸田文雄7日在首相官邸，會見了茂木和安倍派的經濟產業大臣萩生田光一，並討論了相關人事構想。

現任政調會長，是與已故前首相安倍晉三關係密切但不屬於任何派系的高市早苗。目前主要目的是透過更換安倍派有影響力的成員，穩固包括茂木派和麻生派的第一大派至第三大派，以他們為黨的中樞運作，以穩定執政。



首相岸田文雄

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