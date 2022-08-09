自民黨政調會長屬意萩生田光一＝10日啟動内閣改造

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首相岸田文雄（自民黨總裁）將在10日實施的內閣改組和黨內行政任命中，已經基本內定經濟產業大臣萩田晃一（58歲）轉任黨內政調會長。選舉對策委員會長遠藤利明（72 歲）被認為轉任總務會長。前國對委員會長森山裕（77歲）將出任選舉對策委員會委員長。政權幹部已經對此證實。

萩生田屬於黨內最大的派閥安倍派，被視為是已故前首相安倍晉三的得力助手。除了考量到安倍派動向，也希望他能在執政黨內部進行協調，比如審查安全保障政策和重啟核電廠等問題。

遠藤則是長年將擔任支持首相的「谷垣集團」的代表斡旋者。他與留任的副首相麻生太郎（81 歲）和茂木敏充幹事長（66 歲）皆保持著良好的關係。

在岸田政權中被定位為非主流派系的森山派的會長森山裕，則是與前首相菅義偉和前幹事長二階俊博關係密切，改組被認為是傾全黨之力，未來應對眾議院小選舉區的修訂下來調整候選人被視為是當前課題。



經濟產業大臣萩生田光一



前自民黨國對委員長森山裕

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