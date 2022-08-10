岸田新内閣10日上路＝經濟安保大臣高市早苗、防衛大臣濱田靖一等

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日本首大臣岸田文雄（自民黨總裁）的新改組內閣在10日正式上路。經濟安全保障擔當大臣由政調會長高市早苗（61）轉任、防衛大臣由前防衛大臣濱田靖一（66）回鍋、河野太郎黨廣報本部長（59）轉任數位大臣。首次入閣的，有首相補佐官寺田稔（64）轉任總務大臣、法務大臣則是葉梨康弘（62）、文部科學大臣則是起用永岡桂子（68）。

首次入閣有9人。除了寺田稔等3人除外、筆頭副幹事長西村明宏（62）轉任環境大臣、谷公一（70）擔任國家公安委員長・防災擔當大臣、小倉將信（41）擔任少子化擔當大臣、秋葉賢也（60）則就任復興大臣。參議院的2人也是首次入閣、岡田直樹參議院國對委員長（60）則是擔任地方創生擔當大臣、野村哲郎（78）則是內定農林水產大臣。

前官房長官加藤勝信（66）則轉任厚生勞動大臣、前經濟再生擔當大臣西村康稔（59）則是以經濟產業大臣重新入閣。經濟再生擔當大臣（53）則由山際大志郎擔任、公明黨的齊藤鐵夫則持續任國土交通大臣（70）。



進入首相官邸的首相岸田文雄＝9日下午、東京・永田町



自民黨森山裕



小倉將信



高市早苗



山際大志郎



岡田直樹



谷公一



秋葉賢也



河野太郎



西村明宏



松野博一



齊藤鐵夫



濱田靖一



永岡桂子



西村康稔



加藤勝信



野村哲郎（事務所提供）



鈴木俊一



林芳正



葉梨康弘



寺田稔

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