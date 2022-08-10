岸田新内閣10日上路＝經濟安保大臣高市早苗、防衛大臣濱田靖一等

政治外交

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日本首大臣岸田文雄（自民黨總裁）的新改組內閣在10日正式上路。經濟安全保障擔當大臣由政調會長高市早苗（61）轉任、防衛大臣由前防衛大臣濱田靖一（66）回鍋、河野太郎黨廣報本部長（59）轉任數位大臣。首次入閣的，有首相補佐官寺田稔（64）轉任總務大臣、法務大臣則是葉梨康弘（62）、文部科學大臣則是起用永岡桂子（68）。

首次入閣有9人。除了寺田稔等3人除外、筆頭副幹事長西村明宏（62）轉任環境大臣、谷公一（70）擔任國家公安委員長・防災擔當大臣、小倉將信（41）擔任少子化擔當大臣、秋葉賢也（60）則就任復興大臣。參議院的2人也是首次入閣、岡田直樹參議院國對委員長（60）則是擔任地方創生擔當大臣、野村哲郎（78）則是內定農林水產大臣。

前官房長官加藤勝信（66）則轉任厚生勞動大臣、前經濟再生擔當大臣西村康稔（59）則是以經濟產業大臣重新入閣。經濟再生擔當大臣（53）則由山際大志郎擔任、公明黨的齊藤鐵夫則持續任國土交通大臣（70）。

進入首相官邸的首相岸田文雄＝9日下午、東京・永田町
進入首相官邸的首相岸田文雄＝9日下午、東京・永田町

自民黨森山裕
自民黨森山裕

小倉將信
小倉將信

高市早苗
高市早苗

山際大志郎
山際大志郎

岡田直樹
岡田直樹

谷公一
谷公一

秋葉賢也
秋葉賢也

河野太郎
河野太郎

西村明宏
西村明宏

松野博一
松野博一

齊藤鐵夫
齊藤鐵夫

濱田靖一
濱田靖一

永岡桂子
永岡桂子

西村康稔
西村康稔

加藤勝信
加藤勝信

野村哲郎（事務所提供）
野村哲郎（事務所提供）

鈴木俊一
鈴木俊一

林芳正
林芳正

葉梨康弘
葉梨康弘

寺田稔
寺田稔

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