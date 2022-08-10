知名設計師三宅一生過世＝世界級的巨匠享壽84歲

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榮獲日本文化勳章的國際知名時裝設計師三宅一生（本名發音為Kazunaru），5日在東京一家醫院因肝細胞癌去世，享壽84 歲。葬禮已由近親人士完成。由於亡者生前的意願，將不會舉行告別式。

三宅出生於廣島市。多摩美術大學畢業後，1965年遠赴法國，就讀於巴黎的高級時裝學校。受到1968年五月革命期間學生議論的啟發，他將目標轉為替製作一般人也能親近的衣服，為此也搬到紐約。

1970年他在東京成立三宅設計事務所。推出「Issey Miyake」品牌，並於 1973 年進入巴黎成衣市場。以「一塊布」為理念，走訪新潟、岐阜、岡山等紡織產區與工廠，拜訪工匠，學習傳統的線、染、織工藝。他將「刺子」和「丹前」等傳統平民繼承下來的衣服和手工藝品，與新技術融合在一起，創造出原創的衣服。

在1980年代，他接受使用塑膠、藤條和紙等布料以外的材料製作衣服的挑戰。他還開發在大型縫製物品上添加褶皺的技術，並於1993年發表有彈性的「Pleats Please」系列。無論佩戴者的體型如何，它都能展現輕盈和出色的功能而風靡全球。

1998年，他發表使用數位技術的作品，2010年則是使用溶解塑膠瓶和舊衣服製成的回收聚酯纖維的作品。憑藉顛覆既有概念的想法與技術，繼續激勵著時尚界創意。

他在7歲的時候，於廣島經歷原子彈爆炸。 2009 年，他受當時美國總統歐巴馬（Barack Obama）在布拉格呼籲廢除核武器演講的啟發，替一家美國報紙投稿。他透露自己作為「原子彈爆炸倖存者之一」的經歷外，也呼籲歐巴馬總統訪問廣島。

2010年他被授予文化勳章。2016年，他被授予法國榮譽的最高勳章。



三宅一生當年在巴黎展示他的春夏系列後獲得掌聲＝1991年10月（AFP時事）

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