日本國内確診累計1500萬人＝單月暴增500萬人―第七波仍持續

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日本國內累計確診新冠病毒者，在11日新增24萬0205例，總數達到1514萬3597例。在Omicron變異株「BA.5」的「第七波」疫情下，7月14日病例總數突破1000萬，但不到一個月就再度增加500萬。

11日，包括山形、福島、石川、兵庫、廣島、長崎六縣再創新紀錄。與上週四相比，每天新增確診病例增加1527人，連續三天超過20萬人。重症患者比前一天增加6人，來到603人。全國新增死亡病例206例，累計死亡3萬4596例。

2020年1月日本出現首例確診以來，加上今年後的第六波快速增長，2月28日突破500萬。此後，新增確診病例一度開始下降，但從6月下旬開始增加，7月下旬以來，每天新增確診病例已超過20萬，超過第六波。

在東京，11日新增3萬1247例確診病例。這一數字比上週四減少了4092人。確認新增死者22人。

根據東京都政府統計，上週平均新增確診病例為2萬9648.4人，為前一週的90.7%。東京都政府的重病病患為40人，與前一天相同。



在十字路口交錯而行的路人＝7月28日、東京都澀谷區

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