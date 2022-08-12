羽生結弦未來將提攜後進＝稱SEIMEI是「成名主打歌」

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7 月正式轉為職業選手的日本男性花式滑冰運動員羽生結弦（27 歲），談到了他對冰上表演和培育新世代的想法。在仙台溜冰場以「SharePractice」為題展示公開練習後，他接受了時事新聞的採訪。

當被問到是否願意以一名職業滑冰員，擔任座長並舉辦巡迴演出和巡迴演出時，他回答說：「我現在正以這種心情前進」。他表示目前錄製節目，並稱：「我正在考慮，讓大家希望看到更多羽生結弦的演技，以及有機會正確地傳達這種運動。我也在準備當大家實際看到時會更感到興奮的事情」他說。

在追求自己的滑冰技巧能提高多少的同時，羽生也對教學感興趣。 「未來我希望能夠將自己的經驗，以及學習融合時代的技術下一併傳承經驗下去」。當被問到他想培養什麼樣的滑冰員時，他回答說：「我想培育那些想贏就能贏的選手」。一向執著於勝利的羽生結弦，或許能培養出更有能力的人才。

在公開練習中，首先他先展現自身很講究的2018年平昌冬奧會的自由曲目「SEIMEI」，展現沒有失誤的完美表演。他將自己的代表描述為「以歌手來說就是熱門主打歌吧」。他說：「希望大家能夠接觸到自己的原點，然後從那之後表現得更好，我想展示這一點」。

即使退出競技大會，他對前所未有的四周半跳的想法仍沒有改變。 「這種技術能力展現（不管轉多少次）肯定會給你某種情感，如果有更好的旋轉數、更好的技巧跳躍等，都是一種強有力的表達工具。因此四周半跳是我一定要達成的」。他談到作為專業人士，在四周半跳中取得成功的重要意義。



接受訪問的羽生結弦＝10日、仙台市内

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