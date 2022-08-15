二戰結束77年、再度祈求和平＝天皇陛下儀式中重申「深刻反省」

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8月15日，日本迎來第二次世界大戰結束第77年，位於日本武道館（東京都千代田區）舉行由政府主辦的全國戰歿者追悼儀式。天皇與皇后、首相岸田文雄以及戰歿者家屬等約1000人列席。除了為約310萬戰爭死難者的靈魂祈禱外，天皇還重申了反戰的誓言。天皇的御詞中，今年再度用了「深刻反省」這個詞，表達他對和平的渴望。

儀式因為冠狀病毒疫情，連續第三年縮減規模。過去約有6000人參加，但厚生勞動省今年將每個縣的罹難者家屬人數上限控制到20人。京都、山口、愛媛、沖繩的家屬代表則缺席。

儀式於上午11點50分後不久開始，中午時刻，所有與會者默哀一分鐘。隨後，天皇陛下說道：「在深感反省之於，衷心希望戰禍不再重演」。他還提到了持續蔓延的新型冠狀病毒疫情，並表示：「真誠地希望我們能夠共同努力，克服這一困難局面，繼續為人們謀求幸福與和平」。

岸田首相在講話中，強調反戰誓言，「我們絕不會重蹈戰爭覆轍。將繼續貫徹這一堅定的誓言」。此外他也稱，基於國際社會當前形勢「衝突仍未結束」，對此未來他表示「將盡其所能解決世界面臨的各種問題」。他並沒有談及歷任總理近年所表達的對亞洲各國一起努力等的責任。



全國戰歿者追悼儀式上朗讀御詞的天皇陛下與皇后＝15日正午、東京都千代田區的日本武道館（代表攝影）



全國戰歿者追悼儀式上默禱的天皇、皇后兩陛下＝15日正午、東京都千代田區日本武道館



盡入全國戰歿者追悼儀式會場的家屬代表大月健一（前方）＝15日正午、東京都千代田區的日本武道館



全國戰歿者追悼儀式中、朗讀儀式詞的首相岸田文雄＝15日正午、東京都千代田區的日本武道館



全國戰歿者追悼儀式內的日本武道館＝15日正午、東京都千代田區

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