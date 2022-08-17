單月疫情死亡人數增七倍＝每天破200人，逼近前一波高峰

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新型冠狀病毒確診後的死亡人數，在疫情「第七波」中持續增加。每天死亡人數在一個月內增加了七倍，幾乎每天都破200人大關，逼近年初的第六波。各地病床緊缺持續嚴重，專家指出，疫情「有可能超過第六波」。

縱使厚生勞動省統計的死亡人數，低於新聞媒體的統計數字，但在2月22日，即當時第六波疫情間，曾創下單日277 人的歷史新高。之後數字開始下降，4月2日後，持續四個月低於100死亡，有些日子則單日不到10人。

然而，隨著Omicron病毒株「BA.5」變種傳播，確診人數從6月底再度急劇增加。結果，7月26日死亡人數再度突破100人，8月9日來到250人。 15日則是出現215例，約為7月15日（31例）的7倍，已經接近第六波的最高峰。

外界指出，Omicron病毒株變得嚴重的風險雖然很低。但是，根據厚生勞動省的專家機構的數據，確診該病毒株的死亡比例約為0.13%（截至2月），較季節性流感（估計為 0.006 至 0.09%）為高，數字上不可輕忽。

國立感染症研究所長、專家組織座長的脇田隆字表示：「由於病床佔用率增加和醫護人員確診導致許多病房需關閉，許多人無法得到適當的醫療護理，造成死亡人數正在增加」，他並指出疫情「有可能超過第六波」。在暑假期間，他持續呼籲國人佩戴口罩，避免「3密」空間，並徹底確保通風。



接受新型冠狀病毒第4劑疫苗施打的首相岸田文雄（前左方）＝12日、東京都千代田區

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