日本安保局長秋葉剛男與楊潔篪對談＝確認日中的對話繼續

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日本政府18日宣布，國家安全保障局長秋葉剛男與中共中央政治局常委、中國最高外交官員楊潔篪，17日在天津舉行會談。兩位高級幹部一致認為日中多層次交流的重要性。雙方同意繼續對話，以建立「建設性和穩定的關係」。

秋葉本次是應中方邀請訪華的。會議進行了約七個小時。

秋葉先生在會中提到美國眾議院議長裴洛西訪台，引發台灣局勢日益緊張。他轉達日方立場，強調「台海和平與穩定的重要性」。此外，對中國在台灣附近的軍事演習中，發射的彈道飛彈落在日本專屬經濟區（EEZ）一事表示擔憂，並敦促日方自我克制。

對此，楊潔篪似乎強調「台灣是內政問題」的千篇一律論點。

日中兩國之間，原定於8月4日在柬埔寨舉行外長會議，因中方在台灣局勢上的抗議意圖而突然取消。隨著9月29日兩國邦交正常化50週年即將來到，兩國也開始通過高層對話重建關係。



出席會談的中國共產黨政治局委員楊潔篪（右）與國家安全保障局長秋葉剛男＝17日、中國・天津（國家安全保障局提供）

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