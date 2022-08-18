設計大師森英惠過世＝享壽96歲、服飾界的先驅

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日本時尚界的先驅、時裝設計師森英惠女士，11日在東京港區的家中因老衰去世，享壽96 歲。她來自於島根縣。葬禮已由近親人士完成。喪主是他的長子顯。告別式將在稍後舉行。

她在1947年畢業於東京女子大學。結婚後去了一所洋裁縫學校，替自己和孩子做衣服。 1951年在東京新宿開設洋裁縫店「Hiyoshiya」，開始當設計師。在1950年代日本電影達到頂峰時，她替約500 部電影製作服裝，其中包括《太陽的季節》和《瘋狂的果實》。

1965年，他在美國紐約發表首個海外展覽，被譽為「東西洋的交會」。1977年，她成為首個成為巴黎高級時裝協會正式會員的亞洲人。商標中運用蝴蝶等大膽而生動的彩色圖案，向世界展示了其美感。

她還為米蘭歌劇院的歌劇《蝴蝶夫人》和四季劇團的《艾薇塔》等設計舞台服裝。同時還為巴塞隆納奧運的日本國家隊設計官方制服。1996年，獲得文化勳章。

她雖將業務擴大到化妝品和日用品，但在2002年經營該品牌的「HANAE MORI」因經營業績惡化，申請民事再生法手續。

同年，被法國政府授予軍團榮譽勳章。2004 年，在巴黎展示她的最後一個高級定制時裝系列。之後，她擔任雕刻之森美術館（神奈川縣箱根町）的館長，致力於普及藝術文化。



時裝設計師的森英惠女士＝2021年6月、東京都港區

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