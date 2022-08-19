新一波疫情死亡人數恐「超過最高值」＝厚生勞動省諮詢機構

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日本新型冠狀病毒對策提供建議的專家機構，厚生勞動省的「諮詢委員會」18日表示，全國死亡人數「擔心將超過至今最高數字，並持續增加」稻田。因為預計醫療保健系統將變得更加嚴重，機構呼籲採取徹底的感染控制措施。

主持會議的國立感染症研究所長脇田隆字，在會後舉行的記者會上，談到確診總人數時說，「掌握流行的狀況，就可以就入院狀況進行調整。 也有其他（委員）表示，把握總數很重要」，認為就對修訂等進行認真討論。

會上，感染症研究所等對7月份到醫療機構就診的1547人進行檢查，發現針對Omicron變異株「BA.5」，施打三劑疫苗接種的有效性，在接種後兩週至三個月不等，依然有65%保護力。脇田認為「證明具有一定程度的預防作用」，強調推廣第三劑的必要。

該組織也分析說，確診人數「以東京都區為主正在下降」「預計部分地區將達到頂峰」等，另一方面「醫療保健提供系統的嚴峻形勢仍繼續存在」對此仍提出警告。



諮詢委員會脇田隆字

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