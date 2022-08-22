首相岸田文雄確診新冠＝非洲中東國是訪問暫緩

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日本政府21日宣布，首相岸田文雄確診新型冠狀病毒。這是首次出現現任總理被確認感染。據接近首相的人士透露，他的症狀較輕微，正在首相公邸休養。原定於本月底的非洲和中東之行將延後。預計他將會線上參與在突尼西亞舉辦的第八屆非洲開發會議（TICAD8）。

20日晚上後，首相出現低微發燒、咳嗽等症狀，於21日上午10時在公邸接受PCR檢測，同日下午4點檢測呈陽性。截至當天晚上，他的症狀僅限於輕度咳嗽。

岸田首相出席原先將於27日和28日在非洲突尼西亞舉行的TICAD8，隨後並會訪問卡達和中東的阿拉伯聯合大公國（UAE）等，正在做最後安排。但目前他計畫到30日前都會在官邸休養，並同時執行線上公務。

首相先前於15日結束公務後，進入暑假。他於17日和19日與家人在靜岡縣休息，原先預計22日重返工作崗位。另外家庭成員的檢測陰性，而首相先前才在12日接種第4劑新冠疫苗。



首相岸田文雄



接受新型冠狀病毒疫苗第4劑的日本首相岸田文雄（前左）＝12日、東京都千代田區

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