日本預計24日宣布放寬邊境＝入境上限拉到5萬人

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日本政府在23日，為促進國內經濟的振興，開始調整並盡快放寬與新型冠狀病毒相關的邊境檢疫措施。考慮下個月起生效。將有條件地免除對所有入境者實施出發前檢查。首相岸田文雄並將於24日宣布將每日入境上限提高到50000人。

首相在22日於線上對記者團表示，將「迅速表明向新階段過渡的方針，例如放寬邊境檢疫」。同時，還將發表減輕醫療機構負擔的政策。

日本政府目前按照病毒流入風險最低的順序，將國家和地區分為藍色、黃色和紅色。藍色的國家和地區在抵達日本時免於檢疫，但是從當地國家出發前都要72小時陰性證明。費用高又費時，被認為是外國人不願訪問日本、日本人不願出國旅遊的主因之一。

基於這個原因，政府計劃在出國之前盡量減少提出陰性證明的必要，並正在努力調整最終條件。根據政府官員稱，有些提案要求出國者接種三劑或至少二劑疫苗。

去年12月一度減少到每天3500人的入境名額，如今逐漸擴大到2萬人。根據目前的邊境緩解措施，鑑於國際人員流動增加，政府正在考慮9月底將入境人數拉到單日50000人。



日本首相岸田文雄＝10日、首相官邸

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