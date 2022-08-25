未來疫情擬將只注重重症患者人數＝9月7日起放寬邊境措施

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日本政府在24日，在理解醫療機構和保健所「全數把握」新冠病毒感染者總數的負擔後，決定允許各都道府縣可以只限定歸列有重病風險的患者數量，但都道府縣都可自行決定。邊境措施也將有條件放寬，從9月7日起，入境將不再根據出境前的陰性證明，將允許使用疫苗接種證明。

首相岸田文雄在網路上告訴記者。此前，首相與厚生勞動大臣加藤勝信等相關閣僚以及傳染病專家等進行會談。他指示採取一系列具體措施。

首相關於感染者的通知，決定對於發燒外來病患及保健所業務遭受逼迫地對區，將感染者的通知範圍先限制在高齡人士、及需要住院的人，或是有患重病風險和需要治療藥物的人。首相並稱「這緊急疏散措施可由當地政府自行決定」。只是，即使是不需通知的對象，原則上政府也會繼續跟進陽性確診人數。首相還稱：「我們計劃進一步擴大發燒外來門診服務」。

25日官方將修訂省令，對於患者「100%把握」做出修改。在每天仍公佈確診人數和年齡分層人數的條件下，仍將小幅更改，縮小通知對象的範圍。

有關65歲以下患者的通知行為，對於自身設置獨特輸入項目的都道府縣，將要求減少。

在與相關閣僚的討論中，在遏制感染的傳播與社會經濟活動更接近正常同時，將考慮實現「疫情共存」。首相告訴記者團稱：「對於醫療的看法的轉變，修正全國範圍所有病例通知，以及縮減陽性人員的隔離期間等。我們將儘快做出改變」。



在首相公邸線上接受記者採訪的首相岸田文雄（監視器畫面）時舉手的記者們＝24日下午、首相官邸

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