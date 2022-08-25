沖繩縣知事選戰正式開跑＝邊野古基地遷移成爭論點

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下一屆沖繩縣知事選舉於25日正式公告，兩位新面孔分別是前眾議院議員下地幹郎（61）、與前宜野灣市市長佐喜真淳（58）、對決現任知事玉城丹尼（62 歲）。選戰爭論的焦點將是美軍普天間基地（宜野灣市）是否該遷至名護市邊野古一事。反對搬遷派的現任知事玉城，與支持搬遷並受到自民黨與公明黨共同推薦的佐喜真，以及反對進一步填海的下地幹郎等政見各不同。投票將於9月11日舉行。

下地幹郎選擇在YouTube上首次發表政見，強調「讓我們結束持續20多年的邊野古問題，推動沖繩邁向新發展」。佐喜真淳則是在那霸市內記者會稱：「希望在 2030 年之前實現回歸普天間基地，並利用這個基地轉成讓年輕人們能夠接受挑戰的新舞台」。玉城丹尼則是選擇在宇流麻市，並堅持說：「我們持續將反對建設新基地當作我們的信念。將盡一切可能實現一個沒有美軍基地的沖繩」。



（左起）下地幹郎、佐喜真淳、玉城丹尼等人

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