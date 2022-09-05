日本皇室加入社交網路？專家稱「內容更為重要」

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日本宮內廳目前正在考慮活用社交網站介紹皇室。由於疫情，皇室活動受到相當限制，預計一旦實現，皇室訊息傳播力道將強化，但也有可能存在「火上加油」（炎上）的風險。對皇室熟悉的專家指出，「訊息的內容很重要」。

從以前就倡導社交網路的重要性，關東學院大學教授君塚直隆（英國政治外交史）對此正面表示「世界上主要的王室只剩下日本沒有導入。都是藉由宮內廳傳達訊息，在訊息公開上已經是相對怠惰。現在雖然晚了，但不為是一個好的開始」。

據君塚教授表示，英國王室從 1997年開始，在已故戴安娜王妃意外去世後，支持率直線下降時，就開始加強對外宣傳的力道。包括推特、臉書和Instagram的使用等「增加年輕人的興趣，讓英國公眾對王室有了準確的了解」他說。

在日本，大眾對皇室的興趣很低。關於這點，他補充說：「社交網路最大的好處是讓人很親近，希望他們能做好廣告角色，讓國民理解能更深入」。他並補充，「因為皇室的所有活動費用都是來自稅收。當然希望國民對此事感興趣」

關於宮內廳傳遞的訊息，先前秋篠宮家的長女小室真子的婚事，也出現接二連三的誹謗，宮內廳長官西村泰彦在去年10月曾發言表示「希望依據時代變化思考訊息傳遞的方式，今後我們會好好研究」。

成城大學教授森暢平（媒體史），就社交網路的背景分析表示「在人們價值觀多樣化的時代，如何應對人們的需求，宮內廳想必煞費苦心」。「這畢竟是雙方互相的，也有可能出現損害皇室形象的事態。實現起來可能會有困難」。

森教授表示，在導入社交網路時，需要改變以網路首頁為中心的傳播的固定思維，「想要傳達什麼，內容這點很重要」。



慶祝喬治王子九歲生日時，由英國王室官方帳號發布他與伊麗莎白女王合影照片＝推特

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