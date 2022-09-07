安倍晉三國葬、總額16.6億日圓＝警備8億・接待6億日圓

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日本內閣官房長官松野博一，6日上午在記者會上公佈前首相安倍晉三國葬所需費用的估計。警備經費約8億日圓，外國政要招待約6億日圓，自衛隊儀仗隊車輛租賃約1000萬日圓。再加上已經決定的2.5億日圓的場地租用和設置，總額約為16.6億日圓。

政府另外宣布，前首相菅義偉將作為「友人代表」發表追悼詞。第二次安倍內閣後，菅義偉獲得支持安倍出任內閣官房長官。岸田文雄首相和三權之長等也將發表悼念詞。

到目前為止，政府已說明總額將在國葬後公佈。松野在記者會上指出，首相表示，「要盡其所能提供徹底解釋金額」。「根據每個國家的聯絡狀況，假設大約有50個國家元首代表團需要入國特殊待遇，這是我們現在能夠掌握的經費」他說。

警備費用的明細，是由都府縣警察派出的警察的差旅費和加班費等5億日圓，租用車輛和在等候區暫時停車的3億日圓。 5億日圓用於為外國政要安排車輛並為其於機場接機，1億日圓用於臨時返回日本的駐外外交機構工作人員的差旅費用。

國葬將於9月27日下午2點，在東京千代田區日本武道館舉行。預計到時將有國會議員、海外政要、地方政府及各領域代表等約6000人出席。政府也於6日公佈儀式的日程安排。

在野黨強烈要求，最早在本週舉行的參眾兩院閉會審議之前提交總額。6日上午，政府通過自民黨向立憲民主黨通報成本估計。立民國會事務委員會主席安住淳對記者團表示，他沒有知曉保安人數，並批評「實際上的費用可能持續增加。想刻意營造『沒使用那麼多稅金，儘量縮小數字表示』是不誠實的行為」。



出席記者會的官房長官松野博一＝6日上午、首相官邸

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