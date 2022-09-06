俄國單方面中斷北方四島無簽證交流＝日俄領土問題加深歧見

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5日，根據塔斯社報導，俄國政府單方面取消日本與北方領土居民之間的「免簽證交流」協議。因為日本與西方合作，就俄國入侵烏克蘭對俄國實施制裁下，讓日本被俄國指定為「不友好國家」。普丁政權正在利用對日本來說是懸案未決的北方領土問題，來作為進一步動搖日俄局勢的盾牌。

根據政府網站上宣布的政令稱「宣布停止 1991年日本和蘇聯外長之間的協議（四島交流）以及1999 年日本和俄國之間的協議（口頭上自由來往訪問）的效力」。當中也沒有提到前日本居民掃墓等訪問的處置。

截至3月，俄國外交部已宣布暫停包括北方領土問題在內的締結和平條約的談判，並聲稱日本要負責任。當時，俄國也宣布將暫停基於1991年和1999年協議的免簽證交流。這一次，俄國政府決定不僅是運用上的措施，而是要正式解除條約，日俄關係進一步冷卻將是在所難免。



俄國總統普丁5日訪問遠東堪察加半島（AFP時事）

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