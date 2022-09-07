染疫療養期間縮短至7天＝修正「把握全體數字」、26日起全國實施

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日本首相岸田文雄6日宣布，針對目前新冠狀病毒措施的審查，將把10天的新冠狀病毒檢測呈陽性的人的醫療期縮短至7天。在無症狀的情況下，以檢測結果為陰性為前提，將從7天縮短到5天。

此外，岸田還宣布，將從本月26日起，對醫療機構必須提交全國所有確診者訊息中的「要知道總數」進行修改，並簡化報告程序。他在首相官邸對記者團表示上述立場。

岸田文雄將這些措施定位為「疫情的新一階段過渡期」，並解釋說，他在與專家協商後的週末前將決定「全體情況」。其目的是希望將醫療資源集中在有高危險及重病風險的高齡人士身上。

關於無症狀人群出門「購買」雜貨等，首相表示，「我們聽取專家的意見，認為應該能夠在必要的最低限度內外出」，表明他打算放寬限制。另外一定程度允許無症狀感染的人們採取戴口罩等措施下可以外出。



接受記者團採訪的日本首相岸田文雄＝6日下午、首相官邸

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