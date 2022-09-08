日本縮短確診者療養期間＝有症狀者從10天縮短至7天―允許無症狀者購物

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日本厚生勞動省7日宣布，將從當天起縮短新冠病毒確診者的就醫時間。經該省專家組織諮詢委員會審議後，已通知各地方政府。主要在於有症狀者從10天減少到7天，無症狀者從7天減少到5天。此外，無症狀者也被允許外出購買食料品。

如果是有症狀者，則必須在症狀消失後至少24小時。無症狀患者在第五天檢測呈陰性，則符合條件出關。 10天和7天仍分別是常規醫療期，將要求患者測溫檢查健康狀況，並採取徹底的感染對策控制措施。

會後召開的記者會上，專家組織會長、國立感染症研究所所長脇田隆字表示，雖然很多成員接受縮短就醫期限，但也有反對意見稱「導致確診擴散」並「需要增加高齡人士等高危人群的保護」。他補充說：「有必要讓確診者意識到，他仍有傳染給他人的風險。」

根據在會議中提交的感染病研究所的報告，與發病後立即相比，有症狀的 Omicron病毒株患者，在出現症狀後 7 天後釋放的病毒量減少至約六分之一。大約 80% 的無症狀者在樣本採集後長達 5 天仍檢測到病毒，但在6到7天後降低至12.5%。

會中部分專家提出了補充意見。如果確診的風險一直持續到症狀出現後的第 10 天，將要求政府考慮免費分發追加快篩試劑盒。



厚生勞動大臣加藤勝信＝1日、同省

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