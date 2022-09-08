多食用生鮮蔬果減少死亡率＝吃多的人可減少一成左右・研究團隊宣稱

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根據日本國家癌症中心等機構7日公佈的一項分析結果顯示，多吃富含維生素和膳食纖維的水果和蔬菜的人，其死亡風險比吃得少的人約低10%。根據全國約9萬5000人的追踪大約 20年數據推定。研究成果發表在國際學術期刊上。

自1990年以來，該中心等研究小組，對居住在10個都府縣的11個保健所管轄約9萬5000名男性和女性（當時年齡為40至69歲）進行了約 20 年的追查訪問。進行飲食問卷調查，將受試者根據水果和蔬菜的攝入量分為五組，調查與死亡的相關聯。

對於水果，與攝取量最低組相比，最高組的死亡風險降低 8%，次高組降低 9%。根據疾病分別，死於心臟疾病的風險也降低13%，尤其是在女性中特別明顯。

蔬菜也同樣，攝入量最高的兩組死亡風險分別降低了7%和8%。然而，與西方研究不同，水果和蔬菜均未顯示攝入量與癌症死亡風險之間存在任何關聯。這被普遍認為是因與歐美人相比，病毒和細菌是感染癌症的更常見原因。



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