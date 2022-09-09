2021年度兒童受虐諮商案創新高＝達20萬7659件

Newsfrom Japan

日本厚生勞動省在9日，公佈2021年度全國兒童諮詢所受理的虐待諮詢次數（初步統計值）比上一年度增加2615人件，達到20萬7659件。這是自1990年開始統計以來，連續第31 年創新高。按內容分別，「心理虐待」案件佔12萬4722件（比前一年增加3388件），佔比約60%，佔整體案件大宗。

包括被趕出家門、被毆打、被踢等「身體虐待」案件共有4萬9238件，（減少797件），則是睽違15年來首次下降。該省認為，「可能是包含禁止體罰兒童的修正版虐待兒童法在2020年4月實施後產生了影響」。

而「心理虐待」，包括在孩子面前對配偶或家庭成員實施暴力等「當面家庭暴力」及用言語恐嚇，以及在兄弟姐妹間的歧視性待遇等。十年前比例約為總數的30%，但這一比例有所增加。包括故意不給食物等「疏忽虐待」（遺棄育兒）等有3萬1452件（增加22人）。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]