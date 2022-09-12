紀子妃滿56歲＝祝福小室真子婚姻「幸福美滿」

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秋篠宮家的紀子妃，在11日迎接56歲生日。在此之前，她以書面形式回答宮內記者會的提問。對於嫁給小室圭（30歲）的長女真子（30歲），她闡述心境稱：「祝福他們的幸福。」

小室真子在去年10月結婚，目前住在紐約。她寫道：「真誠地希望他們兩個能夠共同努力，過上平靜的新生活」。她並補充說：「想做一個芬芳的玫瑰拱門，希望有朝一日能與女兒一同在花園中悠閒漫步」。

今年4月，紀子妃與秋篠宮親王一同參拜伊勢神宮（三重縣），完成了與「立皇太子禮」相關的活動。她回應道：「我希望時時刻刻與皇太子一起祈禱人們生活的平安。在支持天皇和皇后的同時履行職責」。在9月以後，兩位也將恢復訪問後疫情的日本各地。 她稱「我覺得交流的範圍正在擴大中」，對相關人士表示感謝之意。

對於接替真子擔任總裁一職的27歲的二女兒佳子內親王，活動量有所增加。她稱「希望她不斷累積經驗，作為皇族身分能履行她的職務」，關於其未來和婚姻，她認為若是雙方能互相交流感受和想法是最好的。她對已經進入高中的16歲的長男悠仁表示期待稱「我希望他能夠從更廣闊的角度看這個世界」。



嶄露笑容的秋篠宮紀子妃＝8月18日上午、東京都港區宮邸（宮内廳提供）



與秋篠宮親王一起看著繪本的紀子妃＝8月18日上午、東京都港區宮邸（宮内廳提供）

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