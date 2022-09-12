沖繩縣知事玉城丹尼連任＝基地遷移問題「中央對抗地方持續」

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沖繩縣知事選戰在11日正式舉行投開票，美國海軍陸戰隊普天間空軍基地（沖繩縣宜野灣市）搬遷至名護市邊野古等議題再度成為爭論焦點。反對遷建的現任市長玉城丹尼（62歲，立憲民主黨、共產黨、令和、社民黨一同推薦），擊敗支持遷建的前宜野灣市長佐喜真淳（58歲，自民黨、公明黨推薦）以及反對進一步填海造地的前眾議院議員下地幹郎（61歲）再度贏得連任。

由於玉城丹尼再次回到縣政府，未來沖繩縣政府與中央政府之間對於普天間基地搬遷至邊野古的對立將繼續存在。預計玉城在與政府展開法律鬥爭同時，也將通過對話尋求解決方案。同時，盡一切可能重建因疫情而低迷的當地經濟也是當局方針。

玉城11日晚在那霸市內面對記者團表示：「邊野古新基地的遷建毫無疑問是一大爭論點。（連任）是縣民對其想法一公厘都沒有動搖的結果」。

另一方面，自民黨推薦的候選人，在2014年和2018年之後連續第三屆知事選舉落敗。政府對基地搬遷至邊野古的政策不變，但對建設工作的影響是不可避免的。

整體投票率為57.92%，較上次選舉下降5.32%。



知曉確定當選時、高喊萬歲的玉城丹尼（中央）＝11日下午、那霸市



知曉確定當選時、跳起舞蹈的玉城丹尼（中央）＝11日下午、那霸市



知曉確定當選時、接受媒體訪問的玉城丹尼＝11日下午、那霸市



当選知曉確定當選時、手捧花束嶄露笑顏的玉城丹尼＝11日下午、那霸市

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