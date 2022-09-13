日本特例承認次世代疫苗＝下週起對高齡者開始施打

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日本厚生勞動省在12日，特例批准輝瑞和莫德納公司開發的新型冠狀病毒Omicron病毒株的兩種次世代疫苗。厚生勞動省的專門部會，在同一天確認批准程序。次世代疫苗接種預計將於下週開始，優先考慮高齡人士。

日本政府將從19日開始，在全國範圍內提供次世代疫苗。將優先考慮從原先預計接種第四劑的高齡人士，並從10月中旬開始擴大範圍到已完成前兩劑的12歲以上的人士。厚生勞動省估計，將有約1500萬人可優先接種疫苗。

接種間隔照常為5個月。另一方面，專門部會的一些成員要求接種縮短間隔，厚生勞動省根據海外趨勢決定縮短間隔。預計10月底將做出決定。

根據海外臨床試驗，接受次世代疫苗當第四劑施打的人，預防感染的中和抗體量跟過去疫苗相比，次世代輝瑞疫苗多了1.56倍，次世代莫德納的數量增加了1.75 倍。專門部會得出結論是「沒有發現嚴重的問題」。

次世代疫苗，是基於Omicron病毒株新變種「BA.1」為基準的「二價疫苗」，據說對目前的主流衍生品「BA.5」有效。輝瑞次世代疫苗適用於12歲及以上，而次世代莫德納則適用於18歲及以上。兩家公司均於8月申請批准。兩家公司預計19日後，將陸續供應3000萬劑疫苗，預計10月底前為所有符合條件的人群提供疫苗。



厚生勞動省等聯合辦公大樓

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