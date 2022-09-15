涉嫌賄賂奧運組織委員會前理事＝KADOKAWA會長遭到逮捕

Newsfrom Japan

針對東京奧運會和帕運會的贊助商選定疑似貪污事件，東京地檢署特搜部在14日，以疑似賄賂奧運會組織委員會前理事嫌犯高橋治之（78，因受賄嫌疑再度逮捕）為由，進一步逮捕出版大企業KADOKAWA會長角川歷彥（79） 。

該事件演變至該公司創始成員等級的高層管理人員被捕。嫌犯角川涉嫌當牽頭人，行賄以便於參與奧運業務，目前特搜部正在全力分析內情。

遭逮捕嫌疑，是同公司的前常務董事芳原世幸（64歲，行賄被捕）和前擔當室長馬庭教二（63歲，行賄被捕）兩人涉嫌勾結一同行賄，為了被選為贊助商，向嫌犯高橋委託，之後做為謝禮，從2019年9月至2021年1月間，跟高橋的友人深見和政（73，受賄被捕）所上班的公司「Commons2」支付6900萬日圓。

Commons 2公司自2019年7月以來，以諮詢費的名義，收取了約7600萬日圓，其中約有700萬日圓的賄賂費，但目前過了公訴時效（3 年）。



KADOKAWA會長角川歷彥

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]