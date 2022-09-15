東京電玩展睽違三年來再度面對面舉辦＝元宇宙與VR世代大競爭

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世界領先的遊戲展示大會「Tokyo Game Show 2022」（東京電玩展）於15日上午在千葉市幕張Messe展覽館開幕。這將是自2019年新型冠狀病毒疫情前的三年來，該活動再度面對公眾舉辦。除了首度公開他們的新遊戲軟體外，各公司還將在線上虛擬世界「元宇宙」的普及、以及虛擬現實（VR）遊戲體驗方面上展開競爭。展示期間至18日止。

SEGA（世嘉）展出一款人氣角色「音速小子」的新遊戲，而史克威爾艾尼克斯等主要遊戲製造商，也陸續公開他們的新遊戲。正在加強元宇宙發展的美國Meta公司（前Facebook），也替其護目鏡式VR元件「Meta Quest 2」設立體驗會場。還有提供網路線上探索，讓顧客可以線上探索各公司攤位。

對一般民眾的開放日期從16日下午起，與17日、18日，事先預購門票的民眾將可以進入幕張Messe展覽館。參展商數共為605家，大大超過了去年線上舉辦的數字（351家），展會期間的預計參觀人數將來到15萬人次左右。



開幕的「Tokyo Game Show 2022」＝15日上午、幕張Messe展覽館



開幕的「Tokyo Game Show 2022」＝15日上午、幕張Messe展覽館

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