14號大型颱風襲擊日本東北＝2死1失蹤持續大雨警戒

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14號大型颱風，從18日晚間至19日上午橫貫九州，夜間從山口縣推進至山陰海岸和北陸海岸附近前進。雖然不再是「強列」颱風，但預計20日上午會向東北地區挺進，當天下午轉為溫帶氣旋。日本氣象廳呼籲對大雨、河流氾濫、風暴、巨浪和大範圍風暴潮引起的山體滑坡等需保持高度警戒。

政府先前於17日晚間，對鹿兒島縣（奄美地區除外）發布風暴、海浪和風暴潮等特別警告，並於19日上午8點解除。宮崎縣大部分地區發布的大雨特別預警則是上午11點切換為一般預警。在新聞發布會上，預報課長黑良龍太表示：「真的會下很大雨量。山體滑坡災害可能在雨停後很長時間內發生，所以希望當地人們保持警惕」。

在宮崎縣都城市，一名68歲的男性上班族19日被發現死在被淹沒的車輛中，一名41歲的男子在三股町的山體滑坡中不幸死亡。在廣島縣廿日市市，一名前往雞舍探訪的82歲男子失踪。

根據總務省消防廳表示，颱風造成6人重傷，其中佐賀縣3人，愛媛縣、大分縣、宮崎縣各1人。中國、四國、九州共有51人受輕傷。截至19日上午，九州約27萬戶、約56萬人被下達了「緊急安全確保」，日本西部約430萬戶約916萬人被下令撤離。

在東海地區，20日上午有可能再出現一系列發達雨雲的線性降水帶。

在愛媛縣四國中央市，19日凌晨1點55分左右觀測到最大瞬時風速為47.4公尺。在香川縣東香川市，直到凌晨4點，1小時內降下了60.5公釐的特大暴雨。在宮崎縣美鄉町，15日凌晨0時至19日下午4時，總降雨量達985公釐。

19日晚10時，14號颱風在京都府舞鶴市西北偏北約100公里的海面上，以每小時35公里的速度向東北偏東方向行進。中心氣壓980百帕，最大風速30公尺，最大瞬時風速40公尺。以北280km、以南220km為風速25m以上的大風區，以東750km、以西650km為風速15級的強風區公尺或更高。

預計20日最大瞬時風速，在北陸和中國為40公尺，在北海道、東北、關東甲信、東海、近畿和四國為35公尺。近畿和中國的波浪高度為8公尺，東海和九州北部為7公尺，北海道、東北、關東和北陸為6公尺。

預計到21日午夜的未來24小時降雨量較多地區：東海地區為200公釐，關東地區的東北和甲信地區為150公釐，北陸地區為150公釐，北海道為120公釐，近畿地區為100公釐。



受到颱風14號影響、相當激烈的海象＝19日上午、福岡市西區



受到颱風14號影響倒塌的招牌＝19日上午、福岡市西區



受到颱風14號影響臨時停業的便利商店＝19日上午、福岡市早良區



在新幹線剪票口前，確認行使狀況的人們＝19日下午、JR新大阪站



水位不斷上漲的廣島市元安川。右方為原爆紀念館＝19日下午、該市中區

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